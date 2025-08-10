Arequipa celebra su 485 aniversario de fundaciÃ³n con Fiesta de la Chicha en Plaza de Armas

Durante las celebraciones por el 485° Aniversario de Arequipa, la Sociedad Picantera organizó la Fiesta de la Chicha en la Plaza de Armas. El evento destacó la chicha de guiñapo, bebida emblemática de la Ciudad Blanca elaborada a base de maíz morado, de color oscuro y distintivo sabor arequipeño.

Panamericana Televisión registró la jornada donde se instalaron tinajas y ollas para su preparación tradicional. Las picanteras reprodujeron el método tradicional de hervido para obtener el "concho" (fondo característico), proceso que requiere varios días para lograr el sabor único.

De acuerdo a registros históricos citados por nuestro equipo periodístico, las chicherías precedieron a las picanterías como espacios sociales donde los visitantes compartían música, comida y costumbres locales.

Masiva participación

Asistentes de toda Arequipa formaron filas para adquirir vasos de chicha a 3 soles, llevando recipientes para llevar la bebida. Decenas de picanteras ofrecieron además platos picantes típicos que acompañaron la festividad. La organización no escatimó en detalles logísticos para atender la demanda durante la celebración.

Gastronómica arequipeña para el Perú y el mundo

La fiesta integró la venta de chicha de guiñapo con la oferta de comidas picantes tradicionales. Las picanteras trabajaron extensas jornadas para atender a comensales locales, nacionales y extranjeros congregados en el corazón de la ciudad, reforzando la identidad culinaria arequipeña.