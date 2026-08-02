Cúster queda atascada tras intensas lluvias en VMT: cobrador carga a pasajeros para rescatarlos

​Un vehículo de transporte público tipo cúster quedó varado tras la acumulación de agua provocada por una persistente lluvia en el paso a nivel del puente Bailanta, a la altura de la estación Villa María y del Mercado Pesquero, en el distrito de Villa María del Triunfo.

El incidente ocurrió durante la mañana de este domingo en la zona de Lima Sur. El aniego alcanzó casi la altura de las rodillas, lo que impidió la circulación normal de la unidad y dejó atrapados a cerca de 30 pasajeros dentro del vehículo.

​Ante la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades locales y los servicios de emergencia, el cobrador de la unidad, identificado como Fernando, optó por cargar a cuestas a varios usuarios.

Pasajeros aún permanecen en vehículo

El hombre logró poner a salvo a 12 personas, entre las cuales se encontraban adultos mayores y mujeres. Sin embargo, alrededor de 15 pasajeros permanecieron en el interior de la unidad a la espera de apoyo.

​Los afectados expresaron su malestar por las inundaciones en la infraestructura vial durante la temporada de lluvias. Asimismo, señalaron que las unidades de Serenazgo presentes en las cercanías se retiraron del lugar sin brindar asistencia.