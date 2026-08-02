¡A tomar precauciones! Limeños son sorprendidos con intensa garúa

Lima amaneció este domingo 2 de agosto con una intensa garúa que dejó las principales avenidas mojadas desde la madrugada. El incremento de la humedad y las precipitaciones tomaron por sorpresa a los transeúntes y conductores que se desplazaban por las calles de la capital.

Un equipo de El Dominical recorrió las calles de Lima y conversó con diversos transeúntes, ciclistas y hasta con conductores, quienes manifestaron su gran sorpresa ante el cambio intempestivo del clima.

​Testimonios de transeúntes y ciclistas

​Transeúntes que paseaban a sus mascotas y ciclistas que se dirigían hacia la zona sur manifestaron haber tenido que tomar medidas de precaución adicionales y abrigarse más debido a la humedad del ambiente.

​Por su parte, ciclistas señalaron la necesidad de circular a menor velocidad para evitar deslizamientos sobre el asfalto mojado. Los transeúntes reiteraron la importancia de salir preparados ante la persistencia de las lloviznas.

Pronóstico de Senamhi

Cabe resaltar, que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había pronosticado este escenario debido al aumento de vientos de moderada a fuerte intensidad provenientes del sur frente al litoral costeño.