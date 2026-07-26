Familiares de los 10 fallecidos en incendio en La Victoria exigen justicia

​Familiares de las diez personas que fallecieron en un voraz incendio registrado en la urbanización Manzanilla, en el distrito de La Victoria, exigen justicia y la pena de cadena perpetua para los responsables del hecho.

El siniestro, que cobró la vida de cinco adultos y cinco niños pertenecientes a la familia Vílchez, se habría producido de manera premeditada tras el ataque a una moto eléctrica estacionada en el ingreso de la vivienda.

​De acuerdo con las declaraciones del jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, las primeras investigaciones indican que el incendio fue provocado por sujetos a bordo de una motocicleta. Las autoridades policiales presumen que el móvil del crimen estaría vinculado al control del servicio informal de transporte en motos eléctricas que operan en los paraderos de la zona.

​Familias damnificadas

​El fuego destruyó por completo la residencia multifamiliar de la familia Vílchez y se extendió a las viviendas colindantes, dejando la infraestructura totalmente inhabitable y a varios vecinos en la intemperie. Una de las residentes de los inmuebles colindantes relató que logró poner a salvo a sus hijas menores evacuando por los techos vecinos hacia la avenida Aviación, perdiendo todos sus bienes materiales.

​Diligencias e investigaciones

​Hasta el lugar de la emergencia acudieron autoridades para constatar la magnitud de los daños y brindar asistencia a los damnificados que sobrevivieron al ataque. Entre tanto, los agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público continúan con las diligencias e investigaciones correspondientes en la zona para lograr la identificación y captura de los autores del delito.