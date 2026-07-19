SMP: empresario muere tras ser secuestrado saliendo de una discoteca

Un empresario de 61 años fue hallado sin vida tras haber sido víctima de un secuestro al paso a su salida de una discoteca. El hecho ocurrió en la calle Los Rosales, ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

Los delincuentes interceptaron a la víctima identificada como Wilmer Augusto Rojas Chavarría y a un amigo alrededor de la 1:00 a. m. en la avenida Gerardo Unger, luego de que ambos salieran de un conocido local nocturno de la zona.

​Las cámaras de seguridad del sector registraron el recorrido irregular de un vehículo negro utilizado por los secuestradores. Cerca de las 6:00 a. m., las imágenes captaron el momento exacto en que los criminales arrojaron el cuerpo de Rojas Chavarría a la vía pública, alertando a los vecinos que escucharon los gritos de auxilio del amigo sobreviviente.

​Robo de cuentas bancarias

​Las investigaciones preliminares señalan que el motivo del crimen fue el robo bajo la modalidad de secuestro al paso. Los delincuentes retuvieron a las víctimas durante horas y lograron vaciar sus cuentas bancarias; sin embargo, al intentar retirar más dinero en efectivo, Rojas Chavarría no logró recordar la clave de una de sus tarjetas, situación que habría desencadenado el ataque de los secuestradores.

Secuestro de administrador

​Cabe resaltar, que las autoridades indicaron que este hecho se suma a un antecedente delictivo vinculado al mismo local nocturno, donde días atrás delincuentes secuestraron al administrador para robar 170 mil soles.