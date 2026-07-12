Operativo 'Pepe el vivo': conductores invaden estacionamientos para discapacitados en Jesús María

Un equipo de El Dominical salió a las calles como parte de su campaña "Pepe el vivo" para evidenciar a conductores que invaden estacionamientos para personas con discapacidad. En esta ocasión, el recorrido se realizó en el distrito de Jesús María, donde se comprobó que hasta los parqueadores no respetan estas áreas reservadas.

"Ponte en mi lugar, no en mi sitio", es el slogan que resume el pedido de las personas con discapacidad para hacer valer sus derechos. Durante el recorrido, una conductora justificó su infracción asegurando que tiene cálculos en la vesícula y que su vientre se hincha, por lo que no puede caminar.

Otro conductor argumentó no haberse percatado de la señalética en el piso. Sin embargo, las personas que ocupan estos espacios deben estar registradas en el Conadis, y no cualquier molestia física justifica el uso de estos estacionamientos.

Multas y mal uso del carnet Conadis

Efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar y aplicaron la multa L02 a los infractores. La infracción equivale a la pérdida de 20 puntos en la licencia de conducir. Dentro de los primeros cinco días de aplicada la multa, tiene un descuento de S/74; si se pasan los cinco días, la papeleta supera los S/200, según detalló la efectivo policial.

Durante la intervención, un conductor enseñó el carnet del Conadis de su hijo para evitar la sanción, pero el menor no se encontraba en el vehículo, por lo que la agente señaló que se trataba de un caso de mal uso del documento, ya que está destinado a personas que se encuentran dentro del vehículo.

Agresión a reportero

Además de invadir estos espacios, algunos conductores reaccionaron de manera agresiva ante las preguntas del reportero, y uno de ellos intentó retirarse del lugar pese a la intervención policial. El equipo de El Dominical continuará con su campaña para exponer a más infractores que vulneran los derechos de las personas con discapacidad.