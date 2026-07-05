Operativo en Magdalena: conductores no respetan estacionamientos para personas con discapacidad

Un equipo de El Dominical salió a las calles de Lima para dar cuenta y evidenciar a conductores que, sin reparo alguno, ocupan espacios de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad.

Durante el recorrido, el reportero encontró a varios infractores que justificaron su acción con excusas como "estamos trayendo a nuestra mamá que está en silla de ruedas" o "soy mayor". "La que ha estacionado es usted, no su mamá", señaló una transeúnte, ante la respuesta de una conductora que intentaba justificar la infracción.

Carlos Ramos, trabajador de Panamericana Televisión con 46 años de trayectoria, también denunció esta situación. "A veces voy a un lugar y el estacionamiento para discapacitado está ocupado. Cuando estoy esperando para que se desocupe, vive una persona normal y se sube, o sea, no es discapacitado". Desde el canal rechazamos todo acto de discriminación hacia personas con discapacidad.

Sanciones y llamado a las autoridades

La efectivo de tránsito detalló que la infracción L02, que corresponde a estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad, conlleva una multa de S/275 y la pérdida de 20 puntos. Durante nuestro recorrido, un conductor argumentó que "la zona es blanca" y que el reportero hacía "su show", pese a que al costado se encontraba una playa de estacionamiento disponible.

Otra conductora señaló que solo iba a bajar un momento para comprar queso, estacionando en la zona que no le correspondía. Nuestro reportero hizo un llamado a la Municipalidad de Magdalena para que se pinten nuevamente las zonas exclusivas para personas con discapacidad, ante el evidente deterioro de las señalizaciones.