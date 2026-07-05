Crece venta de motos en 41,6% y supera las 160 mil unidades vendidas

Las motocicletas se han convertido en parte del paisaje cotidiano de Lima, recorriendo avenidas y calles donde el transporte público no logra cubrir la demanda. Su bajo costo, ahorro en combustible y rapidez para movilizarse en medio del tráfico han hecho que miles de peruanos las conviertan en su principal herramienta de movilidad e incluso de trabajo.

Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, señaló que "la motocicleta, por el nivel de tráfico que tenemos en todas las ciudades importantes del Perú, llega más rápido, consume menos combustible, es más económica a la hora de adquirir el vehículo".

En la actualidad, cerca de 4 millones de motocicletas circulan en el país, de las cuales aproximadamente 1.2 millones se concentran en Lima, según datos de la Asociación Automotriz del Perú. Entre enero y mayo de este año, la venta de motocicletas creció 41.6% superando las 165 mil unidades vendidas, sin contar trimotos o mototaxis.

Riesgos e incremento de siniestros

Sin embargo, el crecimiento del parque automotor también ha elevado los riesgos en las vías. La vulnerabilidad del conductor frente a un accidente y el incumplimiento de las normas de tránsito convierten a las motos en un transporte peligroso. Graña explicó que "la siniestralidad de la motocicleta es bastante alta. El 22% de los accidentes registrados son con motocicletas". Solo en 2025 se registraron 88 mil accidentes de tránsito, un crecimiento del casi 2% respecto al año anterior.

Lo más preocupante es que los fallecimientos por estos siniestros crecieron 14%, pasando de 3,002 fallecidos en 2024 a 3,428 en 2025. Los fallecidos diarios pasaron de 8 a 9.4 en promedio. "Esto es bastante alto para el Perú, bastante alto a nivel internacional y creemos que está dado principalmente porque la gente no cumple y no respeta las normas de tráfico", señaló el representante de la Asociación Automotriz del Perú.