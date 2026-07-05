Lince: motociclista de 19 años muere tras chocar contra camioneta

Un motociclista de 19 años falleció la mañana de este domingo 5 de julio tras chocar contra una camioneta. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Manuel Segura y Petit Thouars, en el distrito de Lince.

El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta quedó completamente destrozada, mientras que el otro vehículo presentó graves daños en la puerta del copiloto, el costado delantero y el espejo retrovisor.

La víctima fue identificada como Jefferson Quispe Huamaní y la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a la morgue central para los procedimientos correspondientes.

Inician diligencias y sin cámaras en zona

El conductor de la camioneta fue llevado a la comisaría de Lince, donde se iniciaron las diligencias para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo ocurrió el impacto.

Los efectivos policiales indicaron que en los alrededores no hay cámaras de seguridad, por lo que esperan poder acceder a las grabaciones de un edificio ubicado en la esquina y de una peluquería que permanece cerrada.