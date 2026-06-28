¡Con música y bailes! Dan último adiós a campeón de marinera que murió en extrañas circunstancias

Entre aplausos, lágrimas y pañuelos de marinera, familiares, alumnos y amigos despidieron a José Antonio Pérez Ferreyros, reconocido campeón nacional de marinera que fue hallado muerto en extrañas circunstancias dentro de su vivienda, en el distrito de Independencia.

El bailarín, de 53 años, permaneció casi dos días incomunicado y sus familiares llegaron hasta su casa al no poder contactarlo, encontrando un fuerte olor desde una de las habitaciones que los llevó a alertar a la Policía.

"No tengo palabras para poder expresar, pero pido a la policía, al comandante General que haga su trabajo y dé con los responsables porque todo lo que le han hecho a mi hermano no tiene perdón de Dios", declaró el hermano del fallecido durante el velorio. "Él está yéndose tranquilo y alegre porque han venido a visitarle sus alumnos", agregó otra familiar.

Un detenido e investigación

La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento y, según los familiares, habría personas intervenidas como parte de las diligencias. Uno de los sospechosos, de nacionalidad colombiana, habría sido reconocido luego de rondar el velorio del campeón de marinera, según informaron los familiares a los medios de comunicación.

Ejemplo para alumnos

José Antonio no solo fue campeón nacional, sino que para sus alumnos fue maestro, guía y parte de una familia formada alrededor de la marinera. "Este es su último concurso de marinera que ganó en el interno de marinera de mis amores, es su último concurso que ganó este año. Vamos a guardarlo con mucho amor", expresó un alumno emocionado.