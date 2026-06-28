Mujer busca a su sobrino de 10 años desaparecido tras terremotos en Venezuela

Una familia venezolana residente en Perú vive horas de angustia por la desaparición de Gregory José de Freitas Martínez, un niño de 10 años que se encuentra no habido tras el terremoto que afectó a Venezuela el pasado viernes.

Aída, tía del menor y radicada en Lima hace ocho años, relató a un equipo de El Dominical de Panamericana que el niño se encontraba solo en su departamento cuando ocurrió el sismo, ya que su madre había salido al mercado, la mujer ya fue rescatada, pero aún no tienen noticias del pequeño.

El edificio donde vivía Gregory no se desplomó, pero sufrió daños estructurales con algunas paredes caídas. La tía del menor contó que encontraron a dos niños en el mismo edificio donde Gregory vivía, pero cuando fueron a revisar, él no estaba entre ellos y ya han visitado varios de los 17 refugios habilitados en Caracas sin éxito.

Madre hospitalizada y llamado a la ayuda

La madre del menor, Clariángela Martínez, resultó herida durante el sismo y permanece hospitalizada. "Está luchando, está un poco delicada. La operaron del abdomen, tiene múltiples fracturas en ambos miembros inferiores y superiores. En la madrugada se descompensó, está recibiendo oxigenoterapia y le han transfundido sangre porque su hemoglobina está bajando", detalló Aída.

La familia pidió difundir la información para que el menor sea localizado, pues existe la posibilidad de que haya corrido a buscar ayuda en un refugio cercano. "Si no aparece en lista de hospitales, estamos visitando los refugios", señaló la tía.

Contacto con familia

Cabe resaltar, que si tiene información de manera responsable, el menor responde al nombre de Gregory José de Freitas Martínez y su abuela, Lidia Flores Loreto, es el contacto de la familia en Venezuela.