Motos eléctricas sin placa ni SOAT invaden veredas y ciclovías: peatones en riesgo

Peatones y ciclistas denuncian el constante peligro que generan motos eléctricas y scooters que circulan por veredas y ciclovías, sin respetar las normas de tránsito.

Muchos de estos vehículos transitan sin placa, SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) ni casco, lo que incrementa el riesgo de accidentes y casi atropellos en diferentes puntos de la ciudad.

Las cámaras registraron cómo algunos conductores invaden espacios exclusivos para peatones y circulan a gran velocidad, poniendo en peligro a transeúntes y ciclistas.

Ante esta situación, el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) anunció que desde el 6 de agosto reforzará la fiscalización, exigiendo placa, SOAT y licencia, además de sancionar a quienes incumplan las normas.