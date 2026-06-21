Playa Agua Dulce: bañistas disfrutan el inicio del invierno con clima cálido en Chorrillos

En la playa Agua Dulce, en Chorrillos, se registró el inicio oficial del invierno en el país, aunque las condiciones del clima cálido motivaron la presencia de numerosos bañistas desde tempranas horas del día.

A pesar de la temporada invernal, familias, deportistas y veraneantes llegaron al balneario para realizar actividades recreativas como caminatas, fútbol y ejercicios en el mar, aprovechando el buen tiempo.

Algunas familias señalaron que acudieron a la playa con motivo del Día del Padre, combinando la práctica de deportes como el canotaje con momentos de integración y descanso familiar frente al mar.

Los asistentes destacaron que, incluso en invierno, mantienen la costumbre de visitar la playa para continuar con actividades deportivas como la natación y el kayak, debido a las condiciones favorables del clima en la jornada.