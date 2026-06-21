El Dominical de Panamericana

21/06/2026

Centro de Lima: comerciantes reportan caída de ventas por marchas en plena campaña por el Día del Padre

Comerciantes del Centro de Lima advierten una significativa caída en sus ventas debido a las marchas registradas en la zona, justo en plena campaña por el Día del Padre.



Los cierres de vías y las restricciones en el Centro de Lima han afectado la actividad comercial en Mesa Redonda y el Mercado Central, en una de las fechas más importantes para el sector.

Las protestas y bloqueos registrados en el Centro de Lima han reducido la afluencia de compradores en Mesa Redonda y el Mercado Central. Comerciantes aseguran que las ventas están por debajo de lo esperado en la campaña por el Día del Padre.

Ante la menor llegada de clientes, algunos vendedores han optado por ofrecer descuentos y promociones para intentar recuperar ingresos. Sin embargo, afirman que el temor al tráfico y a posibles disturbios mantiene alejados a los consumidores.

Restaurantes y negocios advierten pérdidas millonarias

Representantes de Mesa Redonda señalan que las pérdidas podrían alcanzar hasta los 16 millones de soles diarios. Restaurantes y locales del Centro Histórico también reportan una reducción de entre 60 % y 70 % en sus ingresos.


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