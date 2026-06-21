El Dominical de Panamericana

21/06/2026

Centro de Lima: reabren las principales vías tras jornada de protestas

Con el tránsito restablecido en avenidas como Abancay, Tacna y Garcilaso de la Vega, cientos de personas acudieron al Centro de Lima para realizar las últimas compras por el Día del Padre.



Las principales vías del Centro de Lima fueron reabiertas al tránsito luego de las restricciones y bloqueos registrados durante las movilizaciones. El retiro de las rejas permitió el retorno de peatones y vehículos.

Avenidas como Abancay, Tacna, Garcilaso de la Vega y Miguel Grau recuperaron su circulación habitual. Transportistas y comerciantes, afectados por la paralización, retomaron sus actividades.

Comercios buscan recuperar ventas con ofertas por el Día del Padre

Desde tempranas horas, galerías y mercados como Mesa Redonda registraron una importante afluencia de compradores. Los comerciantes aprovecharon la campaña por el Día del Padre para ofrecer promociones en tazas, vasos decorados, correas, billeteras y relojes.

Con las calles nuevamente llenas de visitantes, cientos de familias continúan recorriendo los establecimientos en busca de un detalle para homenajear a papá. Más allá del precio, muchos buscan agradecer el esfuerzo y dedicación que los padres brindan día a día.


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