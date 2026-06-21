Sujeto encapuchado dispara contra vivienda en VMT: los propietarios prefirieron no declarar

Un sujeto encapuchado disparó contra una vivienda de tres pisos, ubicada en la calle Albino Torres, en Villa María del Triunfo (VMT). El suceso se registró la noche del último jueves y generó preocupación entre los vecinos.

Testigos revelaron que un sujeto caminaba por la vía pública cuando, al llegar frente al referido inmueble, abrió fuego sin mediar palabra, realizó hasta seis disparos contra la vivienda; no se reportó heridos ni fallecidos.

ESCAPÓ CORRIENDO

En la fachada del inmueble quedaron marcados seis impactos de proyectil; el sujeto escapó corriendo. Vecinos señalaron que era la primera vez que se registra un hecho de "violencia con balas", ya que el sector es tranquilo.

Trascendió que familiares de los propietarios de la vivienda acudieron a la comisaría de Nueva Esperanza para presentar la denuncia correspondiente, aunque evitaron pronunciarse sobre las posibles causas del ataque.