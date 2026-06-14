Ate: capturan a presuntos delincuentes que embistieron a policías durante persecución

Dos presuntos delincuentes fueron capturados luego de protagonizar una peligrosa persecución en Ate. Los sujetos, que se movilizaban en un mototaxi rojo, habrían estado cometiendo robos en la zona de Huaycán cuando fueron detectados por la Policía.

Según las autoridades, al intentar ser intervenidos en el cruce de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y 15 de Julio, los sospechosos embistieron a dos efectivos policiales para evitar su captura. Pese a las lesiones sufridas por los agentes, la persecución continuó con apoyo del Serenazgo.

Durante el operativo fueron detenidos Guadalupe Zulca Félix, alias “La Zuli”, quien conducía el vehículo, Richard Quispe Huertas, investigado por presuntos robos y con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, y Víctor Alfredo Tami Félix, alias “Vico”, también con antecedentes policiales.

Tras las capturas, la Policía allanó inmuebles vinculados a los intervenidos y encontró réplicas de armas y sustancias ilícitas. Las autoridades investigan si los detenidos estarían relacionados con remanentes de una banda criminal que operaba en la zona de Ate.