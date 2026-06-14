Callao: capturan a mujer que intentó enviar más de 8 kilos de cocaína ocultos en cajas de chocolate

Agentes de la Dirandro intervinieron a una ciudadana peruana de 38 años que intentó sacar del país más de 8 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en cajas de chocolate. La mujer tenía como destino final la ciudad de Roma, en Italia.

La intervención se realizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, luego de que los efectivos detectaran una actitud sospechosa en la pasajera. Tras una inspección de su equipaje, se sometió el contenido de las cajas a pruebas de campo que dieron resultado positivo para droga.

Posteriormente, las autoridades analizaron un total de 13 cajas que supuestamente contenían chocolates. La sustancia ilícita fue incautada y trasladada para su respectivo pesaje, que arrojó un total de 8,35 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la Policía, la droga está valorizada en más de un millón de soles. La detenida podría enfrentar una pena de entre 8 y 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.