Pasajero sobrevive a bala perdida en SJL gracias a que proyectil impactó en su celular

Jesús Castro, un pasajero de 44 años, permanece delicado tras resultar herido por una bala perdida durante un ataque armado en San Juan de Lurigancho. El hombre recibió el impacto cuando viajaba rumbo a su vivienda hablando por celular con su esposa.

Según contó en exclusiva, el proyectil impactó primero en su teléfono móvil, hecho que habría evitado una tragedia mayor. Sin embargo, terminó herido en el tórax y el oído, por lo que ahora pide ayuda urgente para ser operado.

La esposa de la víctima denunció la falta de atención y exigió mayor acción de las autoridades frente a la creciente violencia. Entre lágrimas, aseguró que los ciudadanos viven expuestos diariamente a las balas perdidas producto de ataques contra transportistas.

Vecinos y pasajeros también expresaron su temor ante la inseguridad que golpea las calles de Lima. Mientras continúa hospitalizado, Jesús Castro envió un mensaje de esperanza a sus hijos y aseguró que luchará por recuperarse.