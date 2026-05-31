Empresario secuestrado y mutilado por “Los Pulpos” llega a Lima para exigir justicia

Iván Díaz Garrido, empresario trujillano que fue secuestrado y torturado por la organización criminal “Los Pulpos” en octubre de 2023, llegó a Lima para exigir justicia y pedir que su expareja, sindicada como implicada en el caso, sea incluida en el programa de recompensas.

El empresario denunció que durante los 11 días que permaneció cautivo fue brutalmente agredido y sufrió la amputación de dos dedos y parte de una oreja. Según relató, los secuestradores utilizaron chalecos policiales para ingresar a su empresa y llevárselo por la fuerza.

Díaz aseguró que su expareja, identificada como Juanita Alejandra Guibert Sandoval, actualmente tiene orden de captura tras ser condenada a cadena perpetua. Sin embargo, indicó que continúa prófuga y pidió al Ministerio del Interior acelerar su ubicación y captura.

Asimismo, cuestionó el trabajo de algunas autoridades judiciales y señaló que aún faltan sentencias contra otros implicados en las torturas sufridas durante el secuestro. El empresario también recordó que su familia tuvo que pagar cerca de un millón de soles para lograr su liberación.