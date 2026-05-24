Podcast “Yo amo a mi Ejército” celebrará seis años al aire

El podcast “Yo amo a mi Ejército”, conducido por el teniente coronel en retiro José Bravo Mendoza, se prepara para celebrar su sexto aniversario y alcanzar las 300 emisiones al aire. El programa digital se ha consolidado como uno de los espacios más representativos en la difusión de valores patrióticos, historias militares y reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

José Bravo Mendoza, quien cuenta con 50 años de servicio al país, señaló que el principal objetivo del proyecto siempre ha sido informar con veracidad y resaltar el trabajo de los soldados peruanos. Asimismo, destacó que el espacio nació durante la pandemia, en julio del 2020, con la finalidad de acercar a la ciudadanía al trabajo cotidiano que realizan las instituciones armadas en favor de la población.

A lo largo de su trayectoria, el podcast ha producido cerca de 300 programas y ha reunido a miles de seguidores en distintas plataformas digitales. Además de abordar temas relacionados con el Ejército del Perú, el espacio también incluye contenidos sobre la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y la Policía Nacional, difundiendo testimonios, historias de combate y acciones de apoyo durante emergencias y desastres naturales.

HISTORIAS DE VALOR

Como parte de sus nuevos proyectos, “Yo amo a mi Ejército” anunció el próximo lanzamiento del libro “Historias de valor”, una publicación que recopilará relatos reales de héroes que participaron en operaciones militares en el Cenepa y en la lucha contra el narcoterrorismo. El programa también prepara ediciones especiales para conmemorar su aniversario y la próxima llegada a sus 300 emisiones.