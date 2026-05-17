Gastón Rodríguez cuestiona proyecto de ley del Ministerio Público

El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, criticó el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público al considerar que vulnera funciones esenciales de la Policía Nacional y podría generar más impunidad en la lucha contra la criminalidad.

Rodríguez señaló que la propuesta legislativa provocaría una duplicidad de funciones entre la Fiscalía y la Policía, especialmente en áreas como investigación preliminar, criminalística e inteligencia. Según indicó, estas competencias ya están establecidas por ley y respaldadas por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, cuestionó que el proyecto contemple posibles sanciones para efectivos policiales que no acaten disposiciones fiscales, advirtiendo que esto significaría una subordinación indebida de la Policía frente al Ministerio Público. También alertó sobre una presunta “burocratización” de la justicia.

El exministro sostuvo que incluso dentro del Ministerio Público existirían cuestionamientos a la iniciativa, debido a que afectaría especialidades fiscales y funciones vinculadas a la protección de menores y familias. Finalmente, pidió a la Comisión de Constitución revisar con mayor profundidad el proyecto y postergar su debate.