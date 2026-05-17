SMP: cae gatillero que atacó a chofer y pasajera durante violento asalto

Un presunto integrante de la banda criminal “Los Mexicanos” fue capturado por la Policía Nacional tras atacar a balazos a un chofer y una pasajera en un paradero informal ubicado en San Martín de Porres.

El hecho ocurrió cuando el sujeto abordó una unidad de transporte informal en el cruce de las avenidas Isaguirre y Bertelo, donde abrió fuego contra el conductor y una pasajera, dejando a ambos heridos.

Tras el ataque, la Policía inició una persecución que terminó en una intensa balacera, logrando reducir y detener al individuo, identificado como un joven de 19 años, quien además resultó herido de bala durante la intervención.

Durante la captura, los agentes le incautaron un arma de fuego abastecida con municiones y una presunta nota extorsiva. El sujeto permanece bajo custodia policial mientras el caso continúa en investigación.