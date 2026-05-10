Abuelita de 103 años celebra el Día de la Madre y revela su secreto de longevidad

La señora Yolanda celebró el Día de la Madre rodeada de toda su familia en Barranco. Con 103 años y 8 meses, aseguró sentirse feliz y agradecida por compartir esta fecha especial junto a sus hijos, nietos y hasta tataranietos.

Durante el enlace en vivo para El Dominical, la adulta mayor sorprendió al revelar el secreto de su longevidad: tomar diariamente una pequeña copa de whisky, ron o “lo que haya” al mediodía, además de mantener siempre un espíritu joven.

Doña Yolanda contó que tiene cinco hijos y 12 nietos, y aprovechó para enviar un mensaje de vida basado en la felicidad y dejar atrás los malos momentos. “Lo malo a la espalda”, aconsejó entre risas y emoción.

Su historia se convirtió en una de las más emotivas del Día de la Madre, generando ternura entre los televidentes por su carisma, energía y forma positiva de enfrentar la vida.