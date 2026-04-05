Así empezó el trágico banderazo en Matute: avalancha humana dejó un muerto y decenas de heridos en la previa del clásico

Lo que debía ser una fiesta de hinchas en los exteriores del estadio Matute terminó en tragedia, cuando una multitud provocó una estampida en uno de los accesos a la tribuna sur.

Según el Ministerio de Salud, al menos 39 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, mientras que un hombre de 39 años perdió la vida.

Testigos relataron momentos de desesperación, señalando que cientos de personas quedaron atrapadas entre empujones, lo que generó asfixia y múltiples lesiones, incluso en menores de edad.

Las primeras investigaciones apuntan a la aglomeración y desorden como las principales causas del incidente, en medio de la gran cantidad de asistentes al banderazo.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades, mientras el estadio fue clausurado temporalmente.