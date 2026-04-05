Usuarios y transportistas denuncian inseguridad en buses: “Nadie se siente seguro”

La inseguridad en el transporte público continúa generando preocupación entre pasajeros y conductores, quienes afirman que viajar en buses se ha convertido en una experiencia de constante temor.

En distintos paraderos de la avenida Universitaria y en el cruce con la Panamericana Norte, usuarios señalaron que, aunque en ocasiones han visto presencia policial, esta no es permanente ni suficiente para garantizar su seguridad.

Conductores también indicaron que no han notado agentes dentro de las unidades, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad frente a posibles hechos delictivos.

“Siempre hay miedo, pero no hay otra forma de movilizarnos”, comentó una usuaria, reflejando el sentir de muchos ciudadanos que dependen del transporte público a diario.

Ante esta situación, las autoridades han anunciado nuevas disposiciones para reforzar la seguridad y reducir la criminalidad en el sector transporte, uno de los más afectados en los últimos meses.