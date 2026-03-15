Bruno Cavassa regresa a Panamericana Televisión y se vuelve tendencia por su baile

Un rostro histórico del periodismo deportivo peruano está de vuelta a su casa. Bruno Cavassa regresó a las pantallas de Panamericana Televisión después de dos décadas, convirtiéndose en tendencia por su carisma y su popular baile matutino en el bloque deportivo de Buenos Días Perú.

Cavassa recordó sus inicios en 1992 y contó que antes de pasar frente a cámaras, trabajó como camarógrafo, labor en la que confiesa no haber tenido mucho éxito. "Un día me mandaron al estadio para un partido U - Alianza Atlético y no grabé el penal. Me dijeron que mejor la hiciera como reportero", dijo entre risas.

Vida personal y estabilidad

Con 30 años de trayectoria televisiva, Cavassa se define como un "futbolista frustrado" y un apasionado del deporte. En el ámbito personal, reveló estar "retirado de las pistas" y muy comprometido con su vida familiar. Actualmente está casado con una ciudadana chilena 21 años menor que él, con quien tiene un hijo y a quien le tiene total confianza.

Habla sobre Gisela Valcárcel

Durante la entrevista, fue inevitable consultar sobre su pasada y mediática relación sentimental con Gisela Valcárcel. Cavassa aclaró que hoy mantienen una excelente relación de amistad e incluso laboral, ya que trabaja para la empresa de la conductora y recordó que recientemente participó en un video por su cumpleaños.

Dónde ver a Bruno Cavassa

Los seguidores de Bruno Cavassa pueden verlo de lunes a viernes por las mañanas en el bloque deportivo de Buenos Días Perú y los domingos a las 11:00 p.m. en la conducción de Teledeportes (después de Sin Filtros con Milagros Leiva).