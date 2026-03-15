VES: incendian dos mototaxis y llamas alcanzan vivienda de tres pisos

Sujetos desconocidos incendiaron dos mototaxis que se encontraban estacionadas frente a una vivienda. El hecho ocurrió durante la madrugada en la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador.

Las unidades, que cubrían rutas entre Villa El Salvador y Chorrillos, quedaron reducidas a cenizas y fierros retorcidos. El fuego fue de tal magnitud que las llamas alcanzaron el tercer piso del inmueble colindante y producto de las altas temperaturas y el estallido de vidrios de la vivienda, una joven resultó herida, siendo atendida por el Cuerpo General de Bomberos y personal municipal.

La familia propietaria de los vehículos evitó brindar declaraciones por temor a represalias; sin embargo, indicaron que días antes habían recibido una serie de amenazas. Entre las hipótesis que se manejan, está una extorsión o represalia ligada a préstamos bajo la modalidad del "gota a gota".

Más atentados en zona

Este siniestro guarda similitud con otros dos atentados ocurridos recientemente en la avenida Mariano Pastor Sevilla contra buses de transporte público, lo que ha incrementado la consternación entre los vecinos de la zona.

Cámaras habrían captado ataque

En los alrededores existen cámaras de videovigilancia que habrían captado el movimiento irregular de los sospechosos durante la madrugada. Los propietarios de estos equipos han señalado que entregarán las grabaciones únicamente de oficio a las autoridades policiales para facilitar la identificación de los responsables.