Elecciones 2026: ONPE reasigna local de votación a más de 33 mil electores

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre el cambio de los locales de votación de más de 33 mil ciudadanos de cara a las Elecciones Generales 2026. Esta medida responde a factores externos que han dejado inhabilitadas diversas sedes que inicialmente estaban previstas para la jornada electoral.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que tras la selección inicial de locales realizada en enero, la institución se ha enfrentado a la pérdida de disponibilidad de varios centros, especialmente privados.

Entre las razones principales destacan casos de extorsión, ya que algunos locales han reportado amenazas que impiden su uso como centros de votación. También problemas de infraestructura como daños físicos en los locales que comprometen la seguridad. Además por cambios de administración, esto debido a nuevas gestiones en los establecimientos que han decidido no ceder sus espacios para el proceso electoral.

Malestar de ciudadanos

Durante consultas realizadas en las calles, se evidenció que muchos peruanos aún desconocen dónde les corresponde votar. Algunos electores descubrieron en el momento que habían sido trasladados a distritos o zonas alejadas de sus domicilios.

"Antes votaba cerca a mi casa, ahora me han mandado más lejos... de verdad es injusto, no estoy de acuerdo", manifestó una ciudadana tras verificar su nuevo local en San Juan de Lurigancho. Otros ciudadanos indicaron que no lograron elegir su local de votación a tiempo a través de la plataforma oficial debido a que el plazo expiró o no pudieron acceder al sistema.

Piden verificar con anticipación

A falta de menos de un mes para el día de las elecciones, las autoridades exhortan a la población a ingresar a la plataforma de "Consulta Electoral" de la ONPE para verificar su centro de sufragio con anticipación y evitar contratiempos el día de la votación.