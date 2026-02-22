Trasladan a la morgue cuerpo de policía que intentó salvar a perrito en el río Rímac

El suboficial de segunda de la Policía Nacional, Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, falleció tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro a la altura del puente Rayito de Sol.

Luego de aproximadamente 24 horas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en la desembocadura del río, a la altura de la Base Naval del Callao. El valeroso agente de 33 años, que se enroló en la unidad de rescate en 2014, era también bombero de la compañía de Huachipa y provenía de Huancayo.

El cuerpo del suboficial fue trasladado en helicóptero a la Dirección de Aviación Policial en el Callao, donde llegaron sus familiares para las diligencias correspondientes. Tras dos horas de procedimientos el sábado por la tarde, una unidad de la funeraria de la Policía trasladó a Patrick a la morgue del Callao.

Compañero relata los últimos momentos del rescatista

Un compañero del suboficial Ospina narró los desgarradores momentos previos al accidente. Según su testimonio, recibieron fotos en el grupo de WhatsApp para el rescate del perrito. "Él es el que llega primero con su camión, yo le digo vamos a bajar los dos, pero me dijo yo voy a bajar solo, yo te voy a avisar si el río está fuerte para que tu desciendas", relató.

El agente descendió y se lanzó al agua, logró agarrar al perro pese a que este intentó morderlo, pero la corriente fue más fuerte y terminó arrastrándolo. "Salí corriendo para poder alcanzarle y auxiliarle", agregó el compañero.