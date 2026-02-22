'El Patrón Terna': policía encubierto lucha contra el crimen y se hace viral tras captura en San Valentín

El efectivo policial conocido como 'El Patrón Terna' se ha convertido en un personaje viral tras su participación en un operativo del Grupo Terna el pasado 14 de febrero. En el Día de San Valentín, el agente, vestido como el popular personaje que regala flores, logró la captura de una mujer quien presuntamente se dedicaba a la microcomercialización de drogas, en San Martín de Porres.

El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, detalló que la mujer recibió al personaje "de una forma muy amable y cortés, de alegría, y no se dio con la sorpresa de que nosotros, la policía nacional del Grupo Terna, era para poder intervenirla".

Durante el operativo, la mujer negó inicialmente vender drogas, pero al registrar su vivienda, los agentes hallaron 540 envoltorios de pasta básica de cocaína, 52 gramos de clorhidrato de cocaína y 100 gramos de marihuana. La intervención se suma a una larga lista de exitosos operativos del Grupo Terna que han utilizado personajes como "Los Avengers", "El Grinch", "Capibara", "El Oso" o "El Loco".

El casting y entrenamiento detrás del personaje

El coronel Alcántara explicó que estos operativos no son armados, sino que requieren un riguroso proceso de preparación. "Nosotros hacemos tipo casting para ver qué personal policial tiene las características que puedan dar con el personaje, lo evaluamos y en base a eso escogemos a la persona que va a poder representar ese personaje y los entrenamos", señaló. El efectivo que interpretó a 'El Patrón' reveló que fue elegido por sus condiciones físicas y que pasó "horas y horas mirando los videos del personaje" para que la interpretación sea convincente.

'El Patrón Terna' también conquista las calles

El popular agente ha cautivado en redes sociales, donde los comentarios destacan su imponente físico. Un equipo de El Dominical lo acompañó a hacer una puesta en escena galanteando a jóvenes en plena calle, donde las reacciones no se hicieron esperar.

"Ay, es policía. No, no sabía que era", dijo una joven, mientras otra señaló: "Guapo, sí está en forma. Nunca se habían arrodillado a dar flores". El efectivo aseguró que los agentes del Grupo Terna están "constantemente preparados para realizar todo tipo de personaje, mimetizarnos de cualquier profesión".