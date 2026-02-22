Diseñador peruano Jorge Luis Salinas llevará 75 diseños inspirados en el virreinato al Milan Fashion Week

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas se alista para participar en la tercera edición del Milan Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes del mundo, donde presentará una colección de 75 diseños inspirados en la época del virreinato.

"Vamos a mostrar toda nuestra creatividad, todo lo que el Perú tiene, desde las fibras de algodón, la alpaca, las artesanas que están trabajando desde hace meses y la creatividad desde Gamarra", señaló Salinas.

Tejidos artesanales de diversas regiones

Las prendas han sido elaboradas a mano por artesanas de distintas partes del Perú, incluyendo Huancavelica, Huánuco y Cajamarca. "Cada persona que viene tiene una forma de tejer diferente o puntos diferentes", explicó el diseñador, quien combina estas técnicas bajo su creatividad para crear diseños novedosos. La colección incluye casacas cortas, chompas con volumen, pantalones tejidos a mano en algodón, abrigos y chaquetas largas, destacando texturas, colores y volúmenes inspirados en el virreinato.

Algodón pima peruano sorprende al mundo

El diseñador resaltó la calidad del algodón pima peruano utilizado en las prendas, cuyo acabado sedoso suele confundirse con mezclas de seda. "Sigue siendo el algodón pima nacional", puntualizó Salinas, quien destacó que el tejido peruano es único en el mundo. "Cuando llevo los productos tejidos desde acá se quedan asombrados porque no creen que esté hecho a mano", agregó.

Interés internacional y proyección para moda peruana

Salinas viaja esta noche a Milán con siete maletas y la ilusión de llevar el nombre del Perú a lo más alto. Revistas especializadas de Corea e Inglaterra, que nunca antes habían asistido a sus desfiles, confirmaron su presencia atraídas por la propuesta. "Eso va a hacer que se difunda mucho más el arte del Perú a través de la moda", expresó. El diseñador envió un mensaje a los nuevos talentos y les dijo "Todo lo podemos hacer desde Perú. Tenemos de todo para lograr lo que queremos en la moda".