SMP: falso delivery dispara 16 veces contra almacén frente a menores de edad

Cámaras de seguridad captaron a un sujeto vestido de negro y haciéndose pasar como delivery, mientras atacaba a balazos una vivienda que funcionaba como almacén, ubicada en la calle Ámbar, en el distrito de San Martín de Porres.

Al promediar las 8:30 p.m., el delincuente llegó hasta el frontis del inmueble, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar sin importarle la presencia de una mujer que caminaba con sus dos menores hijas, así como de otra vecina que corrió despavorida hacia su casa.

Inmueble funcionaba como fábrica de productos ortopédicos

Luego de cometer el crimen, el sicario huyó corriendo hasta una calle principal donde lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta. Según vecinos de la zona, el lugar atacado operaba como fábrica y almacén de productos ortopédicos, como cojines especializados.

"No conozco al dueño, no lo vemos, solo a sus trabajadores. Están aquí hace 5 años", declaró un residente. El ataque se produjo en una zona residencial, aunque en los alrededores, cerca de las avenidas Los Olivos y Universitaria, donde se concentra gran actividad comercial.

Más extorsiones en la zona

Los residentes del sector manifestaron su preocupación y relacionaron el atentado con extorsiones que vienen sufriendo comerciantes de la zona. "Igualito ha pasado con el de allá, que vendía cositas. El que vendía en puro plásticos en la avenida. Igualito así lo extorsionaron, por eso se fue", relató otra vecina.

Encuentran 16 casquillos de bala

Cabe resaltar, que durante la madrugada, peritos de criminalística llegaron hasta la zona y contabilizaron 16 casquillos de bala en la escena del crimen, una cifra significativa que demuestra la ferocidad con la que actuó el sicario.