Joven colectivero es asesinado en puente Acho: sicarios difunden video del crimen por WhatsApp

Un nuevo ataque se registra contra los transportistas en la capital. Esta vez, un joven colectivero fue asesinado a balazos por un sicario la noche del último sábado 21 de febrero, en el puente Acho, en el Rímac.

Tras el crimen, los sicarios que atacaron a la víctima difundieron el video del ataque a través de un grupo de WhatsApp donde se encontrarían las víctimas que se ven obligadas a realizar los pagos extorsivos.

De acuerdo a información preliminar, la víctima sería Joan Luis Flores Guerrero, se encontraba en la zona de Acho con sentido de sur a norte, cuando fue interceptado por un sujeto con polera blanca quien le disparó y acabó con su vida.

PNP y familia acuden al lugar

Hasta el lugar del ataque, acudieron agentes de la Policía Nacional para realizar una serie de diligencia junto a peritos de criminalística. La familia de la víctima se encuentra en dicho punto y han evitado brindar declaraciones a la prensa ya que se encuentran muy afectados.

Diligencias tras crimen

Al sicario no le importó la presencia de otros transeúntes y jaladores quienes presenciaron el ataque. El colectivero trabajaba todos los días desde Zapallal hasta la Vía de Evitamiento y algunos testigos ya han brindado sus testimonios a la PNP.