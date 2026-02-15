Llenan piscinas con agua de hidrantes en el Callao: intento de decomiso termina en trifulca

Una inspección de la Municipalidad del Callao en el jirón Loreto, dejó en evidencia que los vecinos de la zona utilizaban un hidrante para llenar con agua sus piscinas armables durante el fin de semana.

En video se observa que una mujer manipulaba una manguera conectada al grifo contra incendios, destinado exclusivamente para emergencias. El agua extraída servía para llenar varias piscinas instaladas en la vía pública, cuyos precios oscilan entre S/300 y S/1,000.

Al llegar al lugar, los fiscalizadores constataron que las piscinas permanecían armadas desde el día anterior, obstruyendo la vía pública y generando riesgo de accidentes. "Está haciendo uso de los recursos públicos a través de los hidrantes para llenar sus piscinas y ocupar la vía pública. Eso es un delito", señaló un funcionario de la comuna.

Trifulca durante intento de decomiso

Un equipo de El Dominical de Panamericana registró el momento en que, ante la evidencia en video, procedieron al decomiso de una de las piscinas, lo que desató una violenta reacción de los vecinos, quienes intentaron agredir al personal e interrumpieron la labor de fiscalización.

Multas y denuncias penales para reincidentes

La municipalidad informó que mantener piscinas portátiles en la calle por más tiempo del permitido puede acarrear una multa de una UIT (S/5,500), así como extraer agua de un hidrante. Durante el operativo, se notificó a los involucrados sobre la prohibición de usar recursos públicos para fines particulares. "En los días domingo se da la facilidad de poner piscinas, pero con el compromiso de desarmarlas el mismo día para evitar obstrucciones y accidentes", explicó el funcionario.

Advertencia y medidas

El operativo tuvo carácter preventivo, pero las autoridades advirtieron que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones más severas como el decomiso definitivo de las piscinas, pago de la multa de 5,500 soles y denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito.