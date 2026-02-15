Familias y amigos acuden a playa Los Yuyos tras cierre de balneario de Agua Dulce

El cierre de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, dispuesto este domingo 15 de febrero por acumulación de residuos que ponen en riesgo la salubridad del balneario, hizo que decenas de bañistas acudan a balnearios aledaños.

Un equipo de El Dominical corroboró que la playa Los Yuyos, en Barranco, se ha convertido en uno de los puntos de mayor concurrencia, recibiendo a familias que madrugaron para asegurar un espacio. Pese a la llovizna, los visitantes permanecen en el lugar realizando actividades recreativas.

"Nosotros llegamos a las 6:15 a.m. más o menos. Vinimos de una academia, los chicos están jugando por allá", señaló una de las asistentes. Otra entrevistada calificó el cierre como "un escarmiento" ante la falta de cultura ciudadana. "De repente falta de cultura, dejan su basura por todos lados y eso se acumula y se ve feo", manifestó.

Refuerzan medidas de control y limpieza

Durante el recorrido de nuestro equipo periodístico, también se pudo constatar la instalación de tachos de basura en distintos puntos de la playa Los Yuyos, así como la presencia de personal policial y de serenazgo en los accesos.

Las autoridades vienen supervisando el aforo y controlando que los visitantes no consuman bebidas alcohólicas en la zona, en un esfuerzo por mantener el orden y la limpieza durante esta temporada de verano.