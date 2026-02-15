'Burrier' pretendía viajar a España camuflando 10 kilos de cocaína en maca y prendas de vestir

Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) detuvieron a una mujer de 37 años en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España, transportando 10 kilos con 700 gramos de clorhidrato de cocaína.

El general PNP Leiby Huamán, jefe de la Dirandro, explicó que el comportamiento de la sospechosa resultó determinante para su intervención. "El boleto había sido comprado un día antes para Madrid, lo cual es inusual, y el comportamiento sospechoso al acercarse al counter hizo presumir que estaríamos tras una potencial burrier", señaló.

Nerviosismo delató a investigada

Las cámaras de seguridad del terminal aéreo captaron a la mujer momentos antes de que aborde. En las imágenes se observa que camina hacia la puerta de embarque mientras conversa por celular y mira constantemente a los costados, evidenciando un marcado nerviosismo.

"Está preocupada al dejar la maleta, mirando los costados, alerta de si alguien la observa", detalló el general Huamán. Esta conducta motivó que el personal antidrogas retirara su equipaje para un registro minucioso en el área de inspección.

Droga camuflada

Al abrir la maleta, los agentes encontraron varios paquetes de maca negra y chalecos que al ser punzados, resultaron positivos para clorhidrato de cocaína. En total se incautaron 10.7 kilos de alcaloide, cuyo valor en el mercado europeo oscila entre 35 mil y 40 mil euros por kilo, según precisó el jefe policial. La intervenida llevaba consigo 700 euros, 300 soles, dos celulares y dos chips para comunicarse en España.

Antecedentes y situación legal de detenida

La mujer registra antecedentes por violencia y resistencia a la autoridad, además de una requisitoria no vigente al momento del viaje. El general Huamán informó que ya se solicitó prisión preventiva en su contra. Por intentar sacar droga del país, podría enfrentar una pena privativa de libertad entre 8 y 15 años, con posibilidad de reducción si colabora con el Ministerio Público. La detenida permanece en los calabozos de la Dirandro mientras continúan las investigaciones.