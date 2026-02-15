Playa Agua Dulce estará cerrada hoy por salubridad: así luce el balneario

Desde la medianoche de este domingo 15 de febrero, se hizo efectivo el cierre de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, ante la acumulación de basura y residuos que pone en riesgo la salubridad del balneario.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la playa Agua Dulce donde corroboró que el balneario luce completamente cercado por unas rejas metálicas. Además, se observa presencia militar y también de la PNP.

En el lugar se observa también la presencia de algunas personas voluntarias quienes acudieron para recoger residuos. Es importante precisar, que solo podrán ingresar al mar, todas las personas que realicen actividades deportivas.

Recogen hasta 20 toneladas de residuos

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, señaló que las autoridades recogen hasta 20 toneladas de residuos los fines de semana, siendo una situación alarmante por el riesgo de contaminación ambiental y de los bañistas.

Defensoría rechaza cierre

Cabe resaltar, que la playa Agua Dulce alberga entre 60 a 70 mil visitantes y ahora deberán acudir a balnearios cercanos. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo rechazó el cierre y exhortó a la comuna a garantizar el libre acceso de la ciudadanía a este espacio público.