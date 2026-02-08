Reportan 40 denuncias de robo en playas de Lima en lo que va del 2026

Las playas de la Costa Verde se han convertido en escenario del caos y la inseguridad durante los fines de semana del verano, con aproximadamente 40 denuncias por robo registradas en las primeras semanas del año, concentradas en las playas más populares.

Bañistas expresaron su temor, mencionando la presencia de "mucha gente extraña" y la necesidad de envolver sus pertenencias con la toalla o pedirle a un desconocido que las vigile mientras se bañan.

Esfuerzos desbordados por cifra de bañistas

La Municipalidad de Chorrillos implementó en diciembre el plan "Verano Seguro 2025-2026", que cuenta con apoyo de serenazgo y otras áreas para brindar seguridad. Sin embargo, un representante de la comuna reconoció que los efectivos son insuficientes, ya que las visitas han incrementado en un 180%, llegando a más de 80 mil veraneantes cada fin de semana solo en la playa Agua Dulce.

Limite presupuestal y falta de control de accesos

"Siempre requerimos de más efectivos... tratamos de controlar eso, pero estamos hablando de 70 a 80 mil personas", afirmó el funcionario edil. Es preciso resaltar, que la comuna chorrillana tiene deudas pendientes que imposibilitan la contratación de más personal de seguridad.

Además, la falta de una puerta de control en las vías de acceso por donde la gente ingresa caminando o en vehículo, dificulta la gestión del orden y la seguridad ante la masiva afluencia libre de público.