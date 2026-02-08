General Revoredo bajo amenazas criminales: siete mafias buscan acabar con su vida

Diversas organizaciones criminales han puesto precio a la cabeza del general Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Banda ofrecen desde S/100 mil hasta S/300 mil soles e incluso $40 mil, tras desarticular bandas delictivas.

Esta semana, durante un operativo contra presuntos extorsionadores de transporte en Ate y Santa Anita, la policía halló una fotografía del general con dos proyectiles, lo que confirma una nueva amenaza contra su vida.

Revoredo describió que el hallazgo incluyó "unas velas con sus rituales que es común en este tipo de satanerías". Conversaciones interceptadas entre delincuentes, como la del exlíder de la 'Gran Alianza', Josué Oliver Blas alias "Gato Coté", y un exintegrante de 'Los Pulpos', alias 'Chimino', quienes hablaban de ofrecer hasta S/300 mil por acabar con su vida. "Las audios del 'Gato Coté' hablaban más de 300 mil toda la organización criminal", dijo el general.

¿Quiénes lo buscan?

Según las investigaciones, la lista de quienes buscan su muerte incluye al menos siete organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras. Entre ellas figuran la banda 'Los Pulpos', cuyo líder Johnson Cruz Torres habría ofrecido S/100 mil por su cabeza, y Wanda del Valle, pareja del desaparecido 'Maldito Cris', quien habría ofrecido $40 mil. Estas amenazas se intensificaron tras la reciente captura de Keysi Salvatierra, vinculada a 'Los Pulpos', y la persecución a su cabecilla.

Respuesta del general Revoredo

Frente a las amenazas, el general Revoredo afirmó que estas solo lo motivan a continuar su trabajo. "No tengo miedo a lo que me pase. Hemos jurado, tengo que dar la vida por el Perú acá estoy", declaró. Añadió que, pese a las injurias y el impacto en su familia, su compromiso es inquebrantable. "Presto a servir, listo a morir por el Perú. Así de claro", acotó.