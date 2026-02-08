Al menos tres heridos deja despiste de combi en Chorrillos

Al menos tres personas resultaron heridas tras el despiste de una combi la mañana de este domingo 8 de febrero. El hecho ocurrió en la avenida Túpac Amaru, antes de llegar al cruce con la avenida 24 de junio, en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el vehículo pasa a toda velocidad con un pasajero colgando en la puerta, e impacta contra una mototaxi estacionada arrastrándola unos metros, llevándose de encuentro a un furgón.

Aparentemente el conductor habría tenido un problema con la persona que iba colgada en la unidad. Un mototaxista había estacionado su unidad para comprar pintura y un transeúnte casi es alcanzado por la combi.

Conductor habría perdido el control

Tras el impacto, el conductor de la unidad continúo manejando y terminó impactando contra un jardín. De acuerdo a los vecinos, el hombre al volante habría perdido el control de la combi e intentaba frenar.

Heridos sin lesiones de gravedad

Entre los heridos se encuentra el conductor de la unidad, el hombre que colgaba en el vehículo y otra persona que circulaba en la zona. Se sabe que todos los afectados no terminaron con lesiones de gravedad.