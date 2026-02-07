Disparan contra una tienda del Emporio Comercial de Gamarra: ataque no dejó heridos

Esta madrugada, alrededor de las 05:00 a.m., desconocidos atacaron a balazos una tienda de venta de prendas femeninas ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. El ataque no dejó heridos solo daños materiales.

Al momento del atentado no había trabajadores en el local. Al llegar para iniciar su jornada laboral se percataron de lo sucedido, indicaron que los disparos impactaron contra una vitrina de exhibición, que terminó destruida.

CASETA POLICIAL

Asimismo, revelaron que no han recibido amenazas ni mensajes extorsivos y que la Policía Nacional ya investiga el caso. El local se ubica a pocos metros de una caseta policial, cuyos agentes llegaron una hora después, afirmaron.

Las cámaras de seguridad captaron a los atacantes, se trata de dos sujetos que llegaron en una moto, uno de ellos baja y dispara al menos cuatro veces contra la tienda, luego sube a la unidad y escapan con dirección a la avenida Grau.