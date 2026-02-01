Usuarios del Metropolitano padecen calor sofocante en buses sin aire acondicionado

Lima enfrenta temperaturas sofocantes que alcanzan los 32°C según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), afectando particularmente a usuarios del sistema Metropolitano que viajan en buses completamente llenos sin aire acondicionado.

Un equipo de El Dominical subió a uno de estos buses a las 1:57 p.m. y registró 25°C en el interior de una unidad, mientras pasajeros describen la experiencia como "horrible" y "sofocante", señalando que hasta algunos viajeros se han desmayado.

Distritos más afectados

Un representante de Senamhi precisó que Carabayllo en Lima Norte registra 32°C actualmente, mientras distritos alejados del mar como La Molina, Lurigancho y Santa Anita superan los 30°C con picos de 33°C. La radiación ultravioleta alcanza niveles "extremadamente altos" entre 12 y 14 puntos debido a la ausencia de nubosidad típica del verano, agravando la sensación térmica tanto en espacios abiertos como en el interior del transporte público.

Respuesta de usuarios

Pasajeros adoptan medidas como llevar tomatodos con agua, abanicos de mano y ventiladores portátiles para sobrellevar las condiciones. En el mercado se encuentran ventiladores pequeños desde S/5, modelos recargables USB con una duración de 3-4 horas, ventiladores de cuello (S/15 a S/20) y abanicos a S/2. Conductores de vehículos también reportan sufrimiento, describiendo la situación como "pésimo, atroz" aunque reconocen que "la necesidad obliga" a continuar trabajando.

Pedidos y recomendaciones

Los usuarios exigen la instalación de aire acondicionado en los buses del Metropolitano. Las autoridades recomiendan usar bloqueador solar, lentes con protección UV, sombreros o gorras e hidratación constante como medidas preventivas ante las condiciones climáticas en esta temporada de verano.