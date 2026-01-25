El Agustino: desarticulan banda que robaba celulares y vaciaba cuentas bancarias

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Grupo Terna Escuadrón Verde, capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal "Los Monstros de la Vía", dedicada al robo de celulares de alta gama en los distritos de Miraflores y San Isidro.

Dicha intervención se realizó en las inmediaciones de su guarida, cerca al parque 3 de Aneceta en El Agustino. Los detenidos fueron identificados como Carlos Huaraca Gerhuay (40), alías 'El Mostro' y Adriano Caico Solís (34), alías 'La Cobra'.

La banda tenía por principal objetivo teléfonos iPhone, los cuales sustraían al paso o "raqueteo" utilizando motocicletas. "Lo peculiar de esta banda es que robaban los celulares con las motocicletas y detrás de estas motocicletas, había un vehículo que lo secundaba en la cual se encontraba un tecnológico que tenía la habilidad de ingresar a los celulares y a las aplicaciones bancarias y vaciaban sus cuentas", explicó un policía.

Incautación y vehículo recuperado

El tercer miembro de la banda conocido como alias "El Informático", logró escapar durante el operativo. Durante el allanamiento, realizado en el contexto del estado de emergencia, se incautó el vehículo que alquilaban para sus actividades delictivas, un revólver cargado y autopartes de dos motocicletas previamente robadas.

Una de las víctimas, a quien le sustrajeron su moto en Lince el pasado 13 de enero, reconoció las piezas en el Depincri de El Agustino. El personal de Serenazgo de dicha jurisdicción colaboró en el operativo trasladando las evidencias.

Detenidos puestos a disposición e investigaciones

En el procedimiento se recuperaron cuatro celulares. Todos los objetos incautados y los dos detenidos permanecen a disposición de las autoridades en el Depincri de El Agustino, a la espera de las investigaciones correspondientes.