Barristas en manada atacan a conductor y destrozan su auto en El Agustino

Un grupo de falsos barristas atacaron a un conductor y destrozaron su vehículo que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió el último sábado 24 de enero, en la avenida Las Retamas, en el distrito de El Agustino.

En la antesala del partido de Universitario de Deportes, decenas de falsos barristas se bajaron de dos vehículos para causar terror entre los vecinos y transeúntes para robarles, además dejando un hombre herido y daño a un auto.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que en la zona se encuentran vidrios regados del parabrisas delantero y posterior, asimismo se observan dos piedras de gran tamaño con sangre.

Persiguen a víctima