Rímac: tras intensa búsqueda capturan a presunto asesino de estudiante que se resistió a asalto

Luego de una intensa búsqueda, la policía detuvo al presunto asesino del estudiante Martín Mamani, de 19 años; quien murió apuñalado tras resistirse a ser asaltado en una calle del distrito del Rímac.

El sospechoso fue intervenido la mañana de ayer en un hotel de San Juan de Lurigancho (SJL), se le incautó 270 envoltorios de droga y el arma blanca que habría utilizado para quitarle la vida al estudiante.

CIBERSEGURIDAD

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó brevemente que el intervenido es un menor de edad, de 16 años. Las investigaciones de este caso continúan para determinar responsabilidades.

Como se recuerda, Mamani Velásquez, estudiante de ciberseguridad, fue apuñalado en el pecho por resistir a ser asaltado, fue llevado al hospital Cayetano Heredia pero falleció en el camino, informa RPP.