Comunidad Motera rechaza prohibición de dos personas en moto: "2 millones nos veríamos afectados"

El Gobierno dispuso que a partir del próximo miércoles 21 de enero, entrará en vigencia el decreto supremo que prohíbe la circulación de motocicletas con dos ocupantes. La multa equivaldrá al 12 % de una UIT (S/660) en la primera infracción y (S/1.320) en caso de reincidencia.

Un equipo de El Dominical conversó con Dany Mendoza, presidente de la Comunidad Motera, quien indicó que se encuentran mantienen la calma tras la publicación de prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, y no se detalla la prohibición de circulación de dos personas en moto.

Mendoza indicó que sostendrá una reunión con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno el próximo martes 20 de enero a las 5:00 p.m., donde abordarán este tema. "No nos oponemos a cualquier restricción, nosotros también estamos este tema de la inseguridad, porque se roban motos, roban a deliverys", dijo.

Piden unión de gremios

Resaltó que la solución no es la restricción de la circulación de dos personas en moto, sino "la unión de todos los gremios" para poder ver soluciones efectivas y reales para que ayuden en el tema de la inseguridad, como la fiscalización de motos a diario.

Resaltan que prórroga no prohíbe dos personas en moto

El representante indicó que, pese a que en la prórroga del estado de emergencia no se menciona la prohibición, de restringirse la circulación de dos personas, conversarían con las autoridades "para hacerles ver la realidad".

Más de 2 millones de motociclistas afectados