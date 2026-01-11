Familias y amigos acuden a piscinas en parques acuáticos de Lima

Un equipo de El Dominical recorrió diversos clubes acuáticos en Lima y corroboró la presencia de un gran número de personas que buscan refrescarse del intenso calor durante esta temporada de verano.

En locales de distritos como Santa Anita y Huachipa, en Lima Este, las piscinas se encontraban con un gran número de visitantes que aprovechan para nadar, subirse al tobogán, jugar vóley o simplemente refrescarse bajo el sol.

Toboganes y música

Las piscinas incluyen toboganes, shows y música. En Santa Anita, una familia venezolana resaltó que acudía al lugar para disfrutar en grupo, mientras que en otros zonas se observó a madres con bebés y a personas que celebraban cumpleaños. "Con la familia hemos venido a disfrutar todos. Somos venezolanos todos", relató una entrevistada.

Aprovechan vacaciones para ir a piscinas

En Lima Norte, específicamente en Comas, también se registró una alta concurrencia de público, incluidos visitantes de regiones como Puno, quienes aprovechan sus vacaciones o fines de semana para acudir a estos centros de esparcimiento, buscando una alternativa recreativa y distinta.