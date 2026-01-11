Venta de chalecos antibalas se dispara en un 80% ante ola de inseguridad

La percepción de inseguridad y el aumento de los asesinatos por encargo han generado un crecimiento sin precedentes en la venta de chalecos antibalas en Perú, con un incremento estimado del 80% con precios que van desde los S/800 hasta los S/2200.

Según el gerente general de la empresa Inka Tac, Rolando Haro, este fenómeno ya no se limita a un nicho específico, sino que abarca a "empresarios, ejecutivos, personas civiles y también algunos grupos de cumbia". El modelo más vendido es el nivel 3A, que protege contra calibres como el .357 Magnum, y los denominados "bividi" de perfil bajo, confeccionados con múltiples capas de tela.

Las prendas ofrecen protección contra impactos de bala de diversos calibres e incluso, contra ataques con armas blancas, como demuestran pruebas realizadas a distancias cortas y con armas de largo alcance. Un modelo como el "Spectro", que pesa 2.5 kilos, puede usarse de manera discreta bajo la ropa y está diseñado para resguardar zonas vulnerables como el cuello.

Candidatos y periodistas usan chalecos

Entre los clientes destacan candidatos políticos de diversas regiones. "Muchos son candidatos que estuvieron comprando, candidatos de provincia; los principales clientes son de Cajamarca, Juliaca y Puno", señaló Haro, quien destacó la preferencia por una casaca con mangas y capucha desmontables que permite incorporar placas adicionales.

Paralelamente, medios de comunicación están equipando a su personal de prensa con estos dispositivos de protección, ante la exposición de los reporteros durante las coberturas de alto riesgo.