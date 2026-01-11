Incendio afectó varias viviendas en el Cercado de Lima: al menos 13 familias resultaron damnificadas

En la madrugada, un incendio consumió varias viviendas de una quinta ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima. Se conoció que diez unidades de los bomberos atendieron la emergencia.

El siniestro se habría iniciado a causa de una mala maniobra con fuego. Las llamas rápidamente consumieron las estructuras de los inmuebles construidos, en su mayoría, de materiales como quincha y adobe.

MUY PELIGROSO

Al menos 13 familias resultaron damnificadas, ellos intentaron salvar algunos de sus enseres, pero era muy peligroso pues el fuego ya había alcanzado casi toda la quinta. Trascendió que no hubo heridos ni fallecidos.